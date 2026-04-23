In der Türkei soll ein Social-Media-Verbot für Unter-15-Jährige eingeführt werden. (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)

Wie der türkische Medien berichten, wird eine Altersbegrenzung eingeführt. Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren ist es demnach verboten, Konten in Onlinediensten anzulegen. Gleichzeitig werden Plattformen verpflichtet, das Alter der Nutzenden zu kontrollieren. Zudem müssen alle Nutzer sozialer Medien künftig ihre Identität verifizieren lassen und sich auch bei der türkischen Internetbehörde anmelden. Experten fürchten, dass Regierungskritiker dadurch greifbarer für die Strafverfolgung werden.

Präsident Erdogan muss das von seiner Partei eingebrachte Gesetz noch unterzeichnen, was als sicher gilt. Ein halbes Jahr nach Veröffentlichung im Amtsblatt tritt es dann in Kraft.

Im Dezember hatte Australien als erstes Land weltweit ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige eingeführt, danach Indonesien. In einigen europäischen Ländern wie Griechenland und Österreich sind ähnliche Gesetze geplant, in vielen Ländern, unter anderem Deutschland, wird darüber noch diskutiert.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.