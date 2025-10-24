Das kroatische Parlament hat für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht gestimmt. (EPA)

84 Abgeordnete votierten dafür, elf dagegen. Es gab 30 Enthaltungen. Nach Berichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders HRT ist ein verpflichtender Wehrdienst mit einer Dauer von zwei Monaten vorgesehen. Für Frauen gilt die Freiwilligkeit. Kriegsdienstverweigerer können demzufolge einen zivilen Ersatzdienst leisten. Das Verteidigungsministerium in Zagreb teilte mit, jungen Menschen solle auf diese Weise militärische Grundfertigkeiten und Wissen vermittelt werden, um in Krisensituationen einen Beitrag zur nationalen Sicherheit zu leisten.

Das EU- und NATO-Mitglied Kroatien hatte die Wehrpflicht 2008 zugunsten eines Freiwilligendienstes abgeschafft. Das Land hat angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Investitionen in seine Streitkräfte erhöht.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.