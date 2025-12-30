Georgia Meloni (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Marco Longari)

Das Finanzpaket der rechten Dreier-Koalition von Ministerpräsidentin Meloni mit einem Gesamtvolumen von rund 22 Milliarden Euro wurde nun auch von der Abgeordnetenkammer gebilligt. Der Senat hatte schon kurz vor Weihnachten zugestimmt.

Die Regierung hatte sich getern Abend einer Vertrauensabstimmung unterzogen, um den Haushalt unverändert unter Dach und Fach zu bringen, damit er rechtzeitig am 1. Januar 2026 in Kraft treten kann.

Meloni will die Neuverschuldung unter drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts senken, wie es die europäischen Stabilitätskriterien vorsehen. Die EU hatte Rom mehrfach aufgefordert, das Defizit abzubauen. Die Regierung hatte sich verpflichtet, dies 2026 umzusetzen.

30.12.2025