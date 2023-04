Beobachter sehen in dem Konflikt eine weitere Eskalation des Kampfs von Konservativen gegen die Rechte queerer Menschen in den USA. (picture alliance / dpa / imageBROKER / Dirk v. Mallinckrodt)

Die Demokratin Zooey Zephyr darf zwar weiterhin abstimmen, aber bis zum Ende der Sitzungsperiode am 5. Mai nicht mehr persönlich an den Beratungen der Parlamentskammer teilnehmen. Die Abgeordneten, die für ihren Ausschluss gestimmt haben, warfen ihr vor, gegen die guten Sitten des Hauses verstoßen zu haben. Zephyr hatte in einer Debatte über das Verbot geschlechtsangleichender Hormontherapien und chirurgischer Eingriffen bei Minderjährigen gesagt, die Befürworter hätten "Blut an ihren Händen". Sie verwies dabei auf Studien, wonach solche Therapien das Selbstmordrisiko bei transgeschlechtlichen Jugendlichen verringerten.

Beobachter sehen in ihrem Ausschluss eine weitere Eskalation des Kampfs von Konservativen gegen die Rechte queerer Menschen in den USA.

