Man habe wichtige Gesetze abgeschlossen und zentrale Weichen gestellt, sagte Wiese der "Rheinischen Post". Sommerlochdebatten überlasse man gerne der Opposition. Der CDU-Politiker Bilger betonte, jetzt gelte es, lieber durchzuschnaufen als draufzuhauen. Es stünden weitere Reformschritte nach der Sommerpause an, beispielsweise die Haushaltsberatungen im September.
Gestern hatte der Bundestag mehrere weitreichende Gesetzesänderungen beschlossen. Verabschiedet wurden das Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung, Änderungen am sogenannten "Heizungsgesetz" und neue Befugnisse für die Bundespolizei.
Die nächste planmäßige Sitzungswoche des Bundestags findet in knapp zwei Monaten statt.
Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.