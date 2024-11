Mit ersten Ergebnissen wird am Samstag gerechnet. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Esther Mbathera)

Zur Stimmabgabe aufgerufen sind rund 1,5 Millionen Menschen. Mit ersten Ergebnissen wird spätestens am Samstag gerechnet. Für die Regierungspartei Swapo, die seit der Unabhängigkeit von Südafrika vor gut drei Jahrzehnten an der Macht ist, tritt Vizepräsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah an. Sie wäre die erste Frau an der Spitze Namibias. Allerdings hat der Rückhalt für die Swapo zuletzt abgenommen. Grund sind eine hohe Arbeitslosigkeit in Namibia, Korruptionsvorwürfe und soziale Ungleichheit.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.