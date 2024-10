Österreichs Parlamentschef Rosenkranz empfängt Viktor Orban. (Tobias Steinmaurer / APA / dpa / Tobias Steinmaurer)

Bei dem Treffen im Nationalrat war auch eine größere Partei-Delegation anwesend, darunter FPÖ-Chef Kickl. Im Anschluss kamen Orban und Kickl zu einer weiteren Unterredung zusammen. - Grüne, Sozialdemokraten und liberale Neos in Wien äußerten deutliche Kritik an den Treffen. So erklärte SPÖ-Chef Babler, der Nationalratspräsident Rosenkranz mache seiner Eigenbezeichnung als "Parteisoldat" alle Ehre.

