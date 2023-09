Kanadas Parlamentspräsident Anthony Rota ist zurückgetreten, nachdem er einen ehemaligen Soldaten der Waffen-SS im Parlament geehrt hatte. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Justin Tang)

Rota sagte in Ottawa, die Arbeit des Parlaments sei wichtiger als jeder von uns. Er bedaure seinen Fehler zutiefst. Rota hatte am Freitag beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj den 98-jährigen Immigranten Jaroslaw Hunka geehrt. Dieser habe als "ukrainisch-kanadischer Kriegsveteran" für die Unabhängigkeit der Ukraine von Russland gekämpft. Dabei verschwieg Rota nach Angaben der Organisation Friends of Simon Wiesenthal Center jedoch, dass Hunka während des Zweiten Weltkriegs in einer Einheit der Waffen-SS gedient hatte.

