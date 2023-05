In Thailand wird ein neues Parlament gewählt. Die Aufnahme zeigt ein Wahllokal in Bangkok. (AP / Wason Wanichakorn)

In den Umfragen liegen die Oppositionsparteien vor der Partei des von der Armee unterstützten Ministerpräsidenten Chan-O-Cha. Das Lager der bisherigen Regierungskoalition könnte sich aber trotzdem an der Macht halten, da der Regierungschef nicht nur von den Abgeordneten, sondern auch von den vom Militär bestimmten Senatoren gewählt wird. - Chan-O-Cha kam 2014 durch einen Putsch an die Macht.

Die Parlamentswahl ist die erste landesweite Wahl seit den pro-demokratischen Massenprotesten im Jahr 2020. Etwa 52 Millionen Menschen sind wahlberechtigt.

