Parlamentswahlen in Vietnam (Huy Han / AP / dpa / Huy Han)

Das 500 Sitze umfassende Parlament in Hanoi dient hauptsächlich der Bestätigung von Beschlüssen der regierenden Kommunistischen Partei. Von den 864 Kandidaten sind nur 65 keine Parteimitglieder. Mit Ergebnissen wird frühestens in einer Woche gerechnet.

Zu den ersten Aufgaben des neuen Parlaments wird die Bestätigung der Spitzenpolitiker gehören, die die Partei auf ihrem Parteitag im Januar gewählt hatte.

Das kommunistische Vietnam schrieb lange eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte unter den südostasiatischen Ländern. Im vergangenen Jahr lag das Wirtschaftswachstum bei acht Prozent.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.