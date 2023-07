Die Parlamentswahl in den Niederlanden findet am 22. November statt. (dpa / picture alliance / Daniel Kalker)

Das beschloss das Kabinett nach Angaben von Innenministerin Bruins Slot. Hintergrund ist der Bruch der Vier-Parteien-Koalition des amtierenden Ministerpräsidenten Rutte vor einer Woche. In der Folge kündigte Rutte, der seit fast 13 Jahren im Amt ist, seinen Rückzug aus der Politik an. Er will aber bis zum Antritt der neuen Regierung auf seinem Posten bleiben.

