Die Stimmlokale öffneten um 7.00 unserer Zeit und schließen um 19.00. Dann sollen auch die ersten Hochrechnungen kommen.
Als Favorit galt in Umfragen die linke Regierungspartei Vetëvendosje von Ministerpräsident Kurti. Die Neuwahl wurde nötig, weil das alte Parlament nicht rechtzeitig ein neues Staatsoberhaupt wählen konnte. Die Opposition hatte die Sitzung boykottiert, weshalb das notwendige Quorum nicht zustande kam.
Das Balkanland befindet sich in einer politischen Krise. Wegen der Instabilität droht ihm der Verlust von EU-Fördergeldern. Kosovo strebt eine EU-Mitgliedschaft an.
Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.