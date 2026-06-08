Der erste Zwischenstand umfasst nach Angaben der Wahlkommission rund fünf Prozent der abgegebenen Stimmen. Demnach liegt die Partei des europafreundlichen Paschinjan bei rund 57 Prozent; auf Platz zwei folgt eine pro-russische Partei mit etwa 21 Prozent.
Die Wahl gilt als richtungsweisend für die künftige Orientierung der Kaukasus-Republik zwischen ihrer früheren Schutzmacht Russland und der EU. In den vergangenen Wochen hatte Moskau den wirtschaftlichen Druck erhöht und Berichten zufolge auch Einfluss auf die Meinungsbildung vor der Wahl genommen.
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.