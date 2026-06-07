Armeniens Hauptstadt Eriwan mit dem Berg Ararat, wo nach christlichem Glauben die Arche Noah nach der Sintflut strandete. (AFP / KAREN MINASYAN)

Mit ersten Ergebnissen wird morgen gerechnet. Die Wahl gilt als Richtungsentscheidung mit Blick auf den geopolitischen Kurs. Die Regierung der Kaukasusrepublik, die lange enge Beziehungen zu Russland pflegte, signalisierte zuletzt verstärktes Interesse an einer Anbindung an die Europäische Union. Ministerpräsident Paschinjan strebt eine dritte Amtszeit an. Die Opposition ist fragmentiert. Zu ihren einflussreichsten Akteuren zählen der unter Hausarrest stehende Oligarch Karapetjan und Ex-Präsident Kotscharjan. Beide gelten als prorussisch. Ein weiteres Wahlkampfthema war das umstrittene Friedensabkommen mit Aserbaidschan.

Armenien hatte es nach der Niederlage im jüngsten Krieg unterzeichnet und dabei seinen Verzicht auf die seit Jahrzehnten umkämpfte Region Bergkarabach erklärt. Viele der drei Millionen Armenier sind damit nicht einverstanden.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.