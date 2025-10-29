Zweite Kammer

Parlamentswahl in den Niederlanden (Remko De Waal / ANP / dpa / Remko De Waal)

Die vorgezogene Wahl wurde nötig, nachdem der Rechtspopulist Wilders die Vier-Parteien-Koalition im Juni im Streit um die Asylpolitik verlassen hatte. Seine radikal-rechte Partei für die Freiheit - PVV - war bei der Wahl 2023 überraschend stärkste Kraft geworden.

In Umfragen zeichnete sich zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen von fünf Parteien ab, von denen die PVV erneut die stärkste werden könnte. Allerdings haben die anderen größeren Parteien bereits erklärt, dass es keine Zusammenarbeit mit der PVV geben werde. Es handelt sich um das rot-grüne Bündnis, die christdemokratische CDA, die linksliberale D66 und die rechtsliberale VVD.

Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. Anschließend werden Prognosen auf Grundlage von Nachwahlbefragungen erwartet.

