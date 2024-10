Ein Land am Scheideweg: Am 26. Oktober wird in Georgien ein neues Parlament gewählt. (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Das Land steht dabei vor einer Richtungsentscheidung. Die prowestliche Opposition will einen europäischen Kurs einschlagen, die Regierungspartei "Georgischer Traum" steht für einen nationalkonservativen Kurs und eine politische wie wirtschaftliche Annäherung an Russland. So wurden zuletzt Gesetze nach russischem Vorbild verabschiedet - etwa die Verschärfung über die Kontrolle der Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen aus dem Ausland und die Einschränkung der Rechte von Homosexuellen.

