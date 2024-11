Dublin

Parlamentswahl in Irland: Wahllokale geöffnet - knappes Rennen erwartet

In Irland hat die Parlamentswahl begonnen. In Umfragen deutete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der drei größten Parteien an: Die konservative Partei Fine Gael von Premierminister Harris war zuletzt zurückgefallen, ihr konservativer Koalitionspartner Fianna Fail sowie die links-nationalistische Sinn Fein lagen in etwa gleichauf. Im Vorfeld zählten die Eindämmung der Migration und die hohen Lebenshaltungskosten zu den zentralen Themen.