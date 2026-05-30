Europäische Union

Mehr als 300.000 Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In Umfragen liegt die sozialdemokratische Labour-Partei von Ministerpräsident Abela vorn. Stärkster Konkurrent ist die konservative Oppositionspartei Nationalist Party.
Die Labour-Partei ist seit 13 Jahren an der Regierung. Ministerpräsident Abela hatte Ende April die eigentlich erst für kommendes Jahr erwartete Parlamentswahl vorgezogen. Er nannte globale geopolitische Sorgen als Begründung dafür und erklärte, seine Regierung brauche ein neues Mandat, um Malta durch die drohende Energiekrise zu führen.
Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.