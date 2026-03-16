Südostasien

Fast alle der 79 Millionen Wahlberechtigten in dem autoritär regierten Land haben demnach ihre Stimme abgegeben. Angetreten waren 864 Kandidaten, von denen nur 65 keine Mitglieder der regierenden Kommunistischen Partei sind. Mit Ergebnissen wird frühestens in einer Woche gerechnet. Das 500 Sitze umfassende Parlament in Hanoi bestätigt hauptsächlich Beschlüsse der regierenden Partei. Als eine der ersten Entscheidungen des neuen Parlaments wird erwartet, dass der Ernennung von Parteigeneralsekretär Lam zum Präsidenten zugestimmt wird.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.