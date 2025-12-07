In Hongkong sind nur pro-chinesische Kandidaten zur Parlamentswahl zugelassen. (Archiv) (IMAGO/ ZUMA Wire/ Emmanuel Serna)

Die Wahllokale schließen kurz vor Mitternacht Ortszeit. Antreten dürfen nur Kandidaten, die von der Kommunistischen Partei Chinas genehmigt wurden. Das Wahlrecht in Hongkong war 2021 nach pro-demokratischen Massenprotesten geändert worden. Anschließend lösten sich demokratische und china-kritische Parteien auf. Bei vergangenen Abstimmungen gab es nur noch eine geringe Beteiligung.

Die Parlamentswahlen stehen auch unter dem Eindruck des Großbrandes in einem Hochhauskomplex in Hongkong mit mindestens 159 Todesopfern. In dem Zusammenhang bezichtigte die chinesische Sicherheitsbehörde internationale Medien der Falschberichterstattung. In die Ermittlungen zur Brandursache ist auch die Antikorruptionsbehörde der Stadt eingebunden.

