Knappes Rennen erwartet

Simon Harris hofft auf einen Sieg der Regierungspartei. (Brian Lawless / PA Wire / dpa / Brian Lawless)

Die konservative Partei Fine Gael von Premierminister Harris fiel zuletzt in Umfragen zurück, ihr konservativer Koalitionspartner Fianna Fail sowie die links-nationalistische Sinn Fein liegen in etwa gleichauf. Derzeit regieren die beiden konservativen Parteien in einer Dreierkoalition mit den Grünen.

Im Vorfeld der Parlamentswahl zählten die Eindämmung der Migration und die hohen Lebenshaltungskosten zu den zentralen Themen. Einflussreiche rechtsextreme Parteien wie in anderen EU-Ländern gibt es in Irland nicht.

