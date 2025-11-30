Kirgisistan

Das kirgisische Parlament in Bishkek (picture alliance / dpa / TASS / Mikhail Yegikov)

Knapp 4,3 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bis zum Mittag Ortszeit lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der zentralen Wahlkommission bei rund zwölf Prozent.

Nach Einschätzung von Beobachtern will Präsident Dschaparow die vorgezogene Wahl vor allem zur Konsolidierung seiner Macht nutzen. Die frühere Sowjetrepublik galt lange als Land mit der am stärksten ausgeprägten Demokratie in Zentralasien. Unter dem 2021 gewählten Dschaparow hat das Parlament jedoch an Einfluss verloren. Zudem hat sich die Meinungsfreiheit nach Darstellung von Nichtregierungsorganisationen verschlechtert.

