Sie gewann amtlichen Teilergebnissen zufolge 114 von 165 Direktmandaten im Unterhaus. Ihr Spitzenkandidat, der ehemalige Bürgermeister von Kathmandu und frühere Rapper Balendra Shah alias Balen, dürfte der neue Premierminister des Himalaya-Staats werden.
Die Wahl fand rund ein halbes Jahr nach Massenprotesten statt, die zum Rücktritt des damaligen Regierungschefs Shamra Oli und zur Auflösung des Parlaments geführt hatten. Vor allem junge Menschen hatten im vergangenen Herbst gegen Korruption, Zensur und Vetternwirtschaft protestiert. Die Demonstrationen wurden von der Polizei gewaltsam niedergeschlagen, es gab mehr als 70 Tote.
