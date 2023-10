Slowakei

Partei des pro-russischen Ex-Ministerpräsidenten Fico wird mit Regierungsbildung beauftragt

Nach der Parlamentswahl in der Slowakei wird dort der Vorsitzende der siegreichen Smer-Partei, Fico, mit der Regierungsbildung beauftragt. Dies kündigte Staatspräsidentin Caputova in der Hauptstadt Bratislava an. Die populistische Smer war bei der Wahl am Samstag stärkste Kraft geworden.

01.10.2023