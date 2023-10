Vor vier Monaten übernahm ein Expertenkabinett die Amtsgeschäfte bis zur vorgezogenen Neuwahl – der Höhepunkt einer langen Reihe von Regierungskrisen, die dazu geführt haben, dass Ex-Premier Fico vielen Slowakinnen und Slowaken wieder als wählbar erscheint. (imago / CTK / Ondrej Deml )

Nach Auszählung fast aller Wahlbezirke liegt seine populistische "Smer" bei mehr als 23 Prozent der Stimmen vor der liberalen PS mit fast 17 Prozent. Erste Prognosen gestern Abend hatten die PS noch knapp vor der Smer gesehen. Fico hatte mit einer pro-russischen Haltung Wahlkampf gemacht und sich kritisch gegenüber der NATO und der EU geäußert. Unter anderem kündigte er an, die Waffenhilfe an die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Armee zu beenden.

Pro-russische Falschinformationen im Wahlkampf

Die Slowakei war bislang einer der größten europäischen Unterstützer der Ukraine und stellte unter anderem Kampfjets des Typs "MiG" zur Verfügung. Die EU-Sanktionen gegen Russland lehnt Fico ebenfalls ab. Außerdem hat er die Behauptung des russischen Staatschefs Putin weiterverbreitet, wonach die ukrainische Regierung angeblich einen Nazi-Staat anführe. Experten meldeten zudem eine Flut pro-russischer Falschinformationen während des Wahlkampfes.

Fico war zuletzt von 2012 bis 2018 Ministerpräsident. Er musste wegen der Affäre um die Ermordung des Journalisten Kuciak und dessen Verlobter zurücktreten. Kuciak hatte über mögliche Verbindungen zwischen Ficos Partei und der italienischen Mafia recherchiert.

Komplizierte Regierungsbildung erwartet

Entscheidend könnte die drittplatzierte Partei HLAS werden, die bei der Wahl etwa 15 Prozent der Stimmen erhielt. Der Parteivorsitzende Pellegrini legte sich bislang nicht auf mögliche Koalitionen fest, gilt aber als Vertrauter Ficos. Zusammen mit der Slowakischen Nationalpartei wäre nach jetzigen Stand eine Mehrheit im Parlament in Bratislava möglich.

