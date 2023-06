Friedrich Merz beim CDU-Grundsatzkonvent (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Man müsse in der Lage sein, auch mit Formulierungen Probleme anzusprechen, die nicht jedem gefielen, sagte Merz bei einem Grundsatzkonvent seiner Partei in Berlin. Aufgabe einer Volkspartei sei es, hinzuhören, was in der Bevölkerung diskutiert werde und wie die Emotionen im Land seien. Diese Emotionen müsse man abholen, bündeln und in die politische Mitte heben. - Die AfD liegt derzeit in Umfragen teils bei 19 Prozent hinter der Union, aber vor SPD und Grünen.

Die CDU setzt bei ihrem Konvent auch die Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm fort. Der Vorsitzende der Programmkommission, Linnemann, sagte, man wolle das Prinzip der Eigenverantwortung hervorheben und für Zuversicht eintreten. Dabei richte sich alles nach dem christlichen Menschenbild aus.

