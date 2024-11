Grünen-Parteitag

Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Wiesbaden: Der scheidende Parteivorsitzende Omid Nouripour verabschiedet sich von den Delegierten. (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)

In seiner letzten Rede als Parteichef sagte er, sein Amt sei eine Zumutung für seine Familie gewesen, die gesehen habe, wie er über seine körperlichen und emotionalen Grenzen gegangen sei. Dass er dies geschafft habe, liege auch an der Unterstützung durch die Partei. Nouripour wurde von den mehr als 800 Delegierten mit großem Applaus verabschiedet. Bundesaußenministerin Baerbock rief ihre Partei in einer Rede auf, sich auch weiterhin für die militärische Unterstützung der Ukraine einzusetzen.

Morgen wird die ebenfalls scheidende Ko-Vorsitzende Lang verabschiedet. Für die Nachfolge der beiden kandidieren die parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Brantner, und der Bundestagsabgeordnete Banaszak. Außerdem bewirbt sich Bundeswirtschaftsminister Habeck als Kanzlerkandidat der Grünen. Der Parteitag endet am Sonntag.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.