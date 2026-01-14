Sozialdemokraten

Dem Magazin "Stern" sagte die Bundesarbeitsministerin, die Frage komme zwar ein bisschen früh, aber sie werde es nicht. Die nächste Bundestagswahl steht regulär 2029 an. Bas mahnte ein schärferes Profil ihrer Partei an. Man müsse klarer werden und eindeutiger Position beziehen. Sichere Arbeitsplätze, wirtschaftlicher Aufschwung und ein effizienter Sozialstaat hätten oberste Priorität. Zudem forderte sie einen - Zitat - "mutigen Vorschlag" für die geplante Rentenreform.
Bas führt die Partei seit Juni vergangenen Jahres zusammen mit Finanzminister Klingbeil.
Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.