Am Sonntag wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In den Umfragen liegt seit Wochen die AfD vor der SPD. (picture alliance/Geisler-Fotopress/Thomas Bartilla)

Zum offiziellen Wahlkampfabschluss der CDU traten der Bundesvorsitzende Merz und der Spitzenkandidat der Partei, Redmann, in Potsdam auf. Die Linke machte Wahlkampf in Erkner und Frankfurt/Oder. Die AfD lud zu einer Veranstaltung mit dem Europaabgeordneten Krah nach Senftenberg. In Potsdam versammelten sich hunderte Menschen zu einer Kundgebung gegen Rechtsradikalismus. Teil des Protests sind Konzerte mehrerer Bands - darunter Madsen und die Sportfreunde Stiller. SPD, BSW, Grüne und FDP hatten ihren Wahlkampf bereits in den vergangenen Tagen offiziell beendet.

In Brandenburg sind morgen rund zwei Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Ministerpräsident Woidke kündigte an, im Fall eines Wahlsiegs der AfD zurückzutreten. Der SPD-Politiker informierte sich heute in Frankfurt (Oder) und der polnischen Nachbarstadt Slubice über die Hochwasserlage, die im Verlauf der kommenden Woche ihren Höchststand erreichen soll.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.