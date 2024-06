Wahlplakate zur Europawahl (picture alliance / Goldmann / Goldmann)

Der Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat der Partei Die Linke für die Europawahl, Schirdewan, bezeichnete die anstehende Abstimmung als Richtungswahl. Die Grünen-Vorsitzende Lang sagte in Köln, der prognostizierte Rechtsruck sei nicht in Stein gemeißelt. Die Unionsparteien schlossen am Abend in München ihren Wahlkampf ab. Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Merz und Söder, kritisierten bei ihren Auftritten sowohl die Politik der Ampel-Koalition als auch das Auftreten der AfD.

Bereits am Donnerstag warb die FDP-Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann in Düsseldorf ein letztes Mal öffentlich um Wählerstimmen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht beendete seinen Wahlkampf in Berlin.

Die SPD wird heute in Duisburg, einer Hochburg der Partei, ihre Abschlusskundgebung im Beisein von Bundeskanzler Scholz und Spitzenkandidatin Barley abhalten. Die AfD trifft sich zum Abschluss in Karlsruhe.

