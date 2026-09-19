Landtagswahlen

Wahlplakate in Berlin (picture alliance / dts Nachrichtenagentur GmbH)

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch einmal größere Veranstaltungen von AfD und Grünen, in Berlin vom BSW und von der CDU. In beiden Bundesländern zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. In Mecklenburg-Vorpommern, wo ein neuer Landtag gewählt wird, lag die SPD der amtierenden Ministerpräsidentin Schwesig in einer Umfrage zuletzt knapp vor der AfD mit Herausforderer Holm.

In Berlin entscheiden die Bürger über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses für die nächsten fünf Jahre. Hier liegt die Linke in Umfragen knapp vor der CDU. Der regierende Bürgermeister Wegner tritt nicht erneut an, Spitzenkandidat der CDU ist Finanzsenator Evers.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.