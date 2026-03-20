In Rheinland-Pfalz wird gewählt. (picture alliance / Goldmann / Goldmann)

Am Sonntag findet dort die Landtagswahl statt. Etwa 2,95 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD und der oppositionellen CDU, mit leichtem Vorsprung für die Christdemokraten. Seit zehn Jahren regiert in Rheinland-Pfalz eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP.

Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun sagte im Deutschlandfunk , es gebe keine Wechselstimmung. Auch bei früheren Wahlen habe die SPD in dem Bundesland mehrfach zurückgelegen und nach einer Aufholjagd doch noch gewonnen. Sollten die Sozialdemokraten hingegen nach insgesamt 35 Jahren an der Regierung verlieren, wäre dies auch für die Bundes-SPD ein "herber Rückschlag", betonte Jun.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.