Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen

Symbolbild zur Landtagswahl in NRW. (Oliver Berg/dpa)

Bundeskanzler Merz nimmt an einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Düsseldorf teil. Der Landesvorstand der NRW-SPD analysiert den Wahlausgang am Abend in einer digitalen Sitzung.

Der SPD-Bundesvorsitzende Klingbeil äußerte sich erleichtert über die Niederlagen der AfD-Kandidaten. Er sagte der Funke-Mediengruppe, die Menschen wollten in ihren Städten und Gemeinden eine Politik, die ihre Probleme löse. Das gebe es nicht mit der AfD. Deren vier Bewerber hatten in Stichwahlen verloren. Klingbeil betonte, seine Partei stelle mit insgesamt 13 Oberbürgermeisterinnen und -meistern weiterhin die Mehrzahl in NRW. Unionsfraktionschef Spahn zeigte sich zufrieden mit dem Wahlergebnis für die CDU. Gegenüber der Zeitung "Rheinische Post" nannte er den Sieg des Christdemokraten Kalouti in der bisherigen SPD-Hochburg Dortmund "historisch". Der AfD-Landeschefvorsitzende Vincentz erklärte, trotz der verlorenen Stichwahlen stimme die Tendenz seiner Partei.

