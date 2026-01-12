In Sachsen-Anhalt geht es heute um den möglichen Rückzug von Ministerpräsident Haseloff. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Haseloff signalisiert, dass er sein Amt knapp ein halbes Jahr vor der Landtagswahl vorzeitig abgeben möchte - zu Gunsten des CDU-Spitzenkandidaten Schulze. Dieser soll sich demnach noch im Januar im Landtag in Magdeburg zur Wahl zu stellen. Die Koalitionspartner SPD und FDP haben ihre Zustimmung für den Führungswechsel bisher offen gelassen.

Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt. Bei der Landtagswahl im Herbst wird er nicht mehr antreten. In Umfrage lag die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Siegmund zuletzt nahe der 40-Prozent-Marke - und damit deutlich vor der CDU.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.