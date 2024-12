Mehrere Parteien stellen heute ihre Programme für die Bundestagswahl vor (imago / CHROMORANGE)

So setzen CDU und CSU etwa auf Steuersenkungen und einen harten Kurs in der Asylpolitik. Die SPD will in die Infrastruktur investieren und dafür auch die Schuldenbremse reformieren. Die Grünen schlagen unter anderem vor, ein Klimageld auszuzahlen, und wollen Pflege- und Krankenversicherung reformieren.

Gestern hatte Scholz die Vertrauensfrage gestellt und wie beabsichtigt die erforderliche Mehrheit im Bundestag verfehlt. Jetzt entscheidet Bundespräsident Steinmeier über eine Auflösung des Parlaments. Als Termin für die vorgezogene Neuwahl ist der 23. Februar vorgesehen.

