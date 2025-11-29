Sonderparteitag in Burg

Wegen interner Streitigkeiten hatten drei Kreisverbände ihn einberufen und Abwahlanträge gegen fünf von acht Vorstandsmitgliedern gestellt. Drei wurden angenommen, darunter die gegen die Landesgeschäftsführerin und die Co-Vorsitzende. Zwei Vorstandsmitglieder hatten bereits vor der Abstimmung ihren Parteiaustritt bekanntgegeben. Seit August verließen rund 100 Mitglieder das BSW in Sachsen-Anhalt. Aktuell sind es den Angaben zufolge noch rund 500. Die Partei war erst vor einem Jahr gegründet worden.
Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.