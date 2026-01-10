Daniel Peters, CDU-Partei- und Fraktionschef in Mecklenburg-Vorpommern, nach seiner Wahl zum Spitzenkandidaten auf der Landesvertreterversammlung in Rostock. (picture alliance / dpa / Bernd Wüstneck)

Bei einem Parteitag in Rostock wurde Peters mit gut 97 Prozent der Delegiertenstimmen auf Platz eins der Landesliste gewählt. Er wolle den Politikwechsel und nach der Wahl am 20. September Ministerpräsident werden, sagte der 44-Jährige. Peters hatte zuvor einen Neun-Punkte-Plan mit Kernthemen für den Wahlkampf vorgelegt. Dazu zählt eine finanzielle Unterstützung junger Familien beim Kauf selbstgenutzter Wohnimmobilien.

Eine letzte Umfrage sah die AfD in Mecklenburg-Vorpommern mit 38 Prozent klar als stärkste Kraft vor der regierenden SPD von Ministerpräsidentin Schwesig mit 19 Prozent. Schwesig führt derzeit eine Koalition aus SPD und Linkspartei und will im Herbst ihr Amt verteidigen.

