Die rot-grün-rote Regierungsbildung in Bremen steht vor dem Abschluss. (Sina Schuldt/dpa)

Neben der SPD kommen dazu am Vormittag auch die Grünen zusammen. Morgen folgt ein Parteitag der Linken. Stimmen alle drei dem ausgehandelten Koalitionsvertrag zu, können Bürgermeister Bovenschulte von der SPD in der nächsten Bürgerschaftssitzung am Mittwoch im Amt bestätigt und der neue Senat gewählt werden. Unter Bovenschultes Führung regieren SPD, Grüne und Linke Bremen seit 2019.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.