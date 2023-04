Offener Brief an Scholz

Parteiübergreifender Aufruf für mehr Klimaschutz

Mehr als 240 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft haben Bundeskanzler Scholz in einem Offenen Brief zu mehr Klimaschutz aufgefordert. Jetzt zu handeln, sei unsere Pflicht, heißt es in dem Schreiben, das dem "Spiegel" vorliegt. Klima sei eine parteiübergreifende, staatstragende und historisch beispiellose Aufgabe.

06.04.2023