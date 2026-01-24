Ende Dezember seien es gut 123.000 Mitglieder gewesen, nach etwa 58.500 ein Jahr zuvor, sagte die Parteivorsitzende Schwerdtner der "Bild"-Zeitung. Zudem habe sich die Mitgliederstruktur deutlich verändert. Das Durchschnittsalter sei von etwa 45 Jahren auf 38,6 Jahre gesunken.
Schwerdtner sprach von einem enormen Zulauf. Zehntausende hätten eine politische Heimat gesucht, um sich gegen wachsenden Rechtsruck und soziale Ungerechtigkeit der Bundesregierung zu wehren, sagte die Linken-Vorsitzende.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.