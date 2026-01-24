Die Linke
Parteivorsitzende Schwerdtner: Zahl der Mitglieder innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt

Die Partei Die Linke hat die Zahl ihrer Mitglieder nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt.

    Ines Schwerdtner bei einer Pressekonferenz vor einem blauen Hintergrund
    Ines Schwerdtner (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sören Stache)
    Ende Dezember seien es gut 123.000 Mitglieder gewesen, nach etwa 58.500 ein Jahr zuvor, sagte die Parteivorsitzende Schwerdtner der "Bild"-Zeitung. Zudem habe sich die Mitgliederstruktur deutlich verändert. Das Durchschnittsalter sei von etwa 45 Jahren auf 38,6 Jahre gesunken.
    Schwerdtner sprach von einem enormen Zulauf. Zehntausende hätten eine politische Heimat gesucht, um sich gegen wachsenden Rechtsruck und soziale Ungerechtigkeit der Bundesregierung zu wehren, sagte die Linken-Vorsitzende.
