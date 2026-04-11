Die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

CDU und CSU werden von den Vorsitzenden Merz und Söder vertreten, die SPD von ihrer Doppelspitze aus Arbeitsministerin Bas und Finanzminister Klingbeil.

Den Beratungen waren Differenzen zwischen Klingbeil und Wirtschaftsministerin Reiche von der CDU vorausgegangen. Klingbeil hatte zur Dämpfung der hohen Kraftstoffpreise vorgeschlagen, Mineralölkonzerne mit einer Übergewinnsteuer zu belegen, die Energiesteuern zu senken und eine Preisobergrenze für Benzin und Diesel einzuführen. Reiche hatte diese Ideen des Finanzministers als teuer und wirkungsschwach zurückgewiesen. Die CDU-Politikerin sprach sich stattdessen für eine zeitweise Anhebung der Pendlerpauschale aus. Außerdem könne für die Güter- und Logistikbranche die Dieselsteuer gesenkt werden, riet die Ministerin.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.