Kasachstan

Den ersten Meldungen zufolge handelt es sich um eine Maschine aus Aserbaidschan, die auf dem Weg von Baku nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien war. Der Absturz ereignete sich demnach in der Nähe der kasachischen Stadt Aktau am Kaspischen Meer.

Über die Anzahl der Passagiere gibt es noch keine belastbaren Informationen. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, offenbar hätten einige Menschen den Absturz überlebt. Auch soll es an der Absturzstelle zu einem Brand gekommen sein.

