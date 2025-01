Ersthelfer am Ronald Reagan Washington National Airport. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Schiefelbein)

Diese Zahl nennt der Sender CBS News unter Berufung auf einen Polizeibeamten.

Die Maschine stürzte in den Fluss Potomac. Eine Such- und Rettungsaktion ist im Gange. Bisher sei im Fluss niemand entdeckt worden, der noch am Leben sei, berichtete auch der Sender CNN unter Berufung zuständige Behörden. Der Reagan-National-Flughafen wurde demnach gesperrt.

Das Passagierflugzeug kam aus Wichita im US-Bundesstaat Kansas. An Bord befanden sich nach Angaben von der Fluggesellschaft American Airlines 60 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. Es handelt sich um eine Maschine des Typs Bombardier CRJ700.

Hubschrauber war auf Übungsflug

An Bord des Helikopters sollen sich laut Medienberichten drei Personen befunden haben. Der FAA zufolge ist das Modell ein Sikorsky H-60 aus einer Familie militärischer Mehrzweckhubschrauber. Eine bekannte Variante dieses Typs ist der Black Hawk. Nach Militärangaben befand sich der Helikotper auf einem Ausbildungsflug. US-Verteidigungsminister Hegseth verbreitete eine entsprechende Erklärung eines Armeesprechers im Onlinedienst X. Hegseth sprach von einem "absolut tragischen" Unglück.

Trump äußert Unverständnis für Hergang von Flugzeugunglück

US-Präsident Trump hat Unverständnis darüber geäußert, wie es zum Flugzeugunglück über der Hauptstadt Washington kommen konnte. Der Unfall "hätte verhindert werden müssen", schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. "Warum hat der Kontrollturm dem Hubschrauber nicht gesagt, was er tun soll, anstatt zu fragen ob sie das Flugzeug gesehen haben", fragte Trump. "Das ist eine schlechte Situation, die so wirkt als hätte sie verhindert werden müssen", ergänzte der Präsident, gefolgt von den Worten "nicht gut!!!" in Großbuchstaben.

