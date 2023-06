"Gott ist queer"

Pfarrer Quinton Ceasar beim Abschlussgottesdienst beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Die umstrittene Predigt würde er wieder halten, sagte Ceasar im Deutschlandfunk. (picture alliance / epd-bild / Thomas Lohnes)

Auf die Menschen, die ihm nun mit Hass begegneten, reagiere er mit Liebe, betonte Ceasar. Er bekomme aber auch von vielen Menschen aus allen Alterstrukturen Bestätigung und das trage ihn. Diese Menschen fühlten sich gesehen, Kirche stehe zur Schöpfung. Alle seien eingeladen, die befreiende Liebe von Christus zu erleben. Niemand sei ausgeschlossen.

Ceasar betonte, man müsse sich mit der Frage nach der Relevanz von Kirche auseinandersetzen. Er sei gut, wenn Kirche laut werde, auch wenn dies von erwachsenen alten Männern käme. Manchmal müsse man Wahrheiten aussprechen, auch wenn man viel Gegenwind bekomme.

Der gebürtige Südafrikaner Quinton Ceasar ist seit einem Jahr evangelischer Pfarrer in Wiesmoor bei Aurich. In der letzten Predigt beim Kirchentag forderte Ceasar mehr Engagement gegen den Klimawandel und gegen Rassismus und plädierte für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Predigt löste heftige Reaktionen in den sozialen Medien auf. Ceasar wurde zum Teil bösartig beleidigt und beschimpft.

Kirchentagspräsident Thomas de Maizière und Generalsekretärin Kristin verurteilten die Hasskommentare . Niemand müsse den Aussagen der Predigten oder den Elementen der Schlussgottesdienste zustimmen, heißt es dazu in einer Erklärung. Austausch und "produktiver Streit" darüber seien sogar erwünscht. "Aber Angriffe auf jene, die berechtigt Rassismus und Diskriminierung in der Kirche anprangern, entbehren jeder Form von Anstand und Streitkultur, sie sind zutiefst unchristlich. Wir stellen uns diesem Hass entschieden entgegen."

