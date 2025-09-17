Medizinische Versorgung

Opfer von Ärztefehlern sollen besser unterstützt werden. (dpa / Klaus Rose)

Das fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz zum heutigen Welttag der Patientensicherheit. In dem von der Bundesregierung angekündigten "Herbst der Reformen" spielten Patientenrechte bisher keine Rolle, sagte Vorstand Brysch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein Härtefallfonds müsse einspringen, wenn ein Behandlungsfehler durch Gutachten von Krankenkassen oder Ärztekammern bestätigt worden sei, die Leistungserbringer aber nicht zahlten. Zudem forderte Brysch eine Umkehr der Beweislast. Ähnlich äußerte sich der Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen.

Aktuell müssen in der Regel Betroffene darlegen, dass der eingetretene Schaden vollumfänglich durch Behandlungsfehler verursacht wurde. Allein Versicherte der AOK haben den Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 16.600 Verdachtasfälle gemeldet. Die meisten betrafen orthopädische und unfallchirurgische Eingriffe.

