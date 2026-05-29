Hitzewelle

Hitze in Pflegeheimen (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, sagte der "Rheinischen Post", noch immer seien Einrichtungen nicht für den Klimawandel gewappnet. Deshalb litten Hunderttausende Krankenhauspatienten und Pflegeheimbewohner im Sommer erneut unter den extremen Temperaturen. Brysch forderte, Gesundheitsministerin Warken sowie Umwelt- und Klimaschutzminister Schneider müssten noch in diesem Jahr verbindliche Investitionen zusagen. Ähnlich äußerte sich der Sozialverband VdK. Alte Gebäude ohne Klimaanlagen seien eine zusätzliche Belastung für die Gesundheit von Patienten und Bewohnern. Daher sollten Heime und Kliniken für einen effektiven Hitzeschutz aufgerüstet werden, forderte Verbandspräsidentin Bentele.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.