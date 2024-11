Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Alina Grünky/dpa)

Die Grünen-Politikerin warb im Bundestag in Berlin für ihr sogenanntes Gewalthilfegesetz. Dieses sieht einen Rechtsanspruch auf Hilfe und Beratung vor. Auch will Paus die Bundesländer verpflichten, genügend Schutzeinrichtungen wie Frauenhäuser sicherzustellen. Der Bund soll sich an den Kosten beteiligen.

Laut Bundeskriminalamt wurden im vergangenen Jahr 256.276 Opfer häuslicher Gewalt erfasst. Zum überwiegenden Teil sind Frauen betroffen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.