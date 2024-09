Bundesfamilienministerin Paus im Bundestag. (Philip Dulian / dpa / Philip Dulian)

Nach Angaben des Senders RBB forderte die Grünen-Politikerin, das Thema aus der Tabuzone zu holen. Ihr sei das Thema auch aus persönlichen Gründen sehr wichtig. Sie selbst habe in ihrem Leben Einsamkeitserfahrungen gemacht. Man komme, wenn man nicht darüber spreche, schnell in eine Abwärtsspirale. Paus führte aus, viele Menschen hätten nicht die finanziellen Möglichkeiten, aus der Einsamkeit herauszukommen. Daher müssten auch möglichst kostenfreie Angebote bereitgestellt werden, damit einsame Menschen wieder in der Gesellschaft ankämen.

Die Bundesregierung legte vor gut einem Jahr ein Maßnahmenpaket gegen Einsamkeit vor. Laut dem Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, ist das Risiko eines vorzeitigen Todes für einsame Menschen ähnlich hoch wie das durch Tabakkonsum, Fettleibigkeit oder Luftverschmutzung. Bei Menschen ohne starke soziale Kontakte müsse man häufiger mit Schlaganfällen, Angststörungen, Demenz, Depressionen und Suiziden rechnen.

