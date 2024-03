Heute ist Internationaler Frauentag (picture alliance / CHROMORANGE / Rüdiger Rebmann)

Die Grünen-Politikerin erklärte, in vielen Ländern erlebten veraltete Rollenbilder eine Renaissance. Dies gelte auch hierzulande. Ideologien der Ungleichheit stärkten einen neuen Antifeminismus. Man dürfe keinen Rückschritt zulassen, unterstrich Paus. Die Frauenorganisation der Vereinten Nationen warnte, die Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen und Männern seien weltweit durch Kriege und Konflikte bedroht. In einer Mitteilung heißt es, Frauen zahlten den höchsten Preis für Konflikte, die sie nicht verursacht hätten.

Zum Weltfrauentag sind in Berlin zahlreiche Veranstaltungen geplant. Ein Bündnis aus Gewerkschaften und Initiativen hat am Vormittag zu einer Demonstration in Kreuzberg aufgerufen. Später soll es auch in der Nähe des Brandenburger Tors eine Kundgebung geben. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der internationale Frauentag ein gesetzlicher Feiertag.

