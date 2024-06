In Passau sind Teile der Altstadt vom Hochwasser der Donau überflutet (Bild vom 4. Juni 2024). (picture alliance / dpa / Armin Weigel)

Am Vormittag lag der Pegel der Donau bei Passau nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes (HND) bei gut neun Metern. Das ist zwar deutlich weniger als gestern - der Höchsstand wurde bei fast zehn Metern gemessen - doch normalerweise liegt der Wasserstand dort bei nur etwa sechs Metern. Große Teile der Altstadt stehen weiter unter Wasser; die Stadtverwaltung rechnet damit, dass erst am Freitag die ersten Aufräumarbeiten beginnen können.

Lage in Regensburg weiter angespannt

In Regensburg waren gestern Abend Häuser entlang einer Straße an der Donau evakuiert worden, weil bei aufgeweichtem Untergrund die Schutzwände abzurutschen drohten. Durch den hohen Grundwasserstand seien die Böden der Donauinseln nass und schwammig "wie ein Wackelpudding", sagte Bürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer (SPD). Für Regensburg meldete der HND weiter einen Pegelstand von über sechs Metern - normal sind dort etwa drei Meter

Auch in anderen Regionen Bayerns sind die Pegel weiterhin deutlich erhöht. Die Deiche und andere Hochwasserschutzanlagen werden weiter überwacht, nennenswerte Schäden oder Durchbrüche wurden dabei bisher nicht entdeckt. Mindestens fünf Menschen kamen bei dem Hochwasser in Süddeutschland ums Leben. Zudem gibt es laut bayerischem Innenministerium mehrere Vermisste - darunter einen 22 Jahre alten Feuerwehrmann im schwäbischen Offingen. Die Einsatzkräfte befürchten, dass er ertrunken ist. Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag nahe der Grenze zu Baden-Württemberg mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung unterwegs gewesen.

Aufräumarbeiten in anderen Gebieten laufen an

In Baden-Württemberg und im westlichen Bayern haben unterdessen die Aufräumaktionen begonnen. Auch wenn sich die Lage dort langsam entspannt: "Von Normalität sind wir noch weit entfernt", sagte etwa eine Stadtsprecherin der betroffenen Gemeinde Ebersbach an der Fils. Vielerorts waren - wie auch in Bayern - Anwohner gemeinsam mit Einsatzkräften und Ehrenamtlichen damit beschäftigt, Straßen freizuräumen, Keller leerzupumpen und angespülten Unrat zu beseitigen. Teils wurden Container für in der Flut verwüstetes Hab und Gut bereitgestellt.

Atommüll-Zwischenlager geben Entwarnung

Die Atommüll-Zwischenlager in Bayern und Baden-Württemberg sind bisher von Hochwasserschäden verschont geblieben. Auch in das Zwischenlager im schwäbischen Gundremmingen, das nur wenige Hundert Meter von der Donau entfernt liegt, sei bisher kein Wasser eingedrungen, teilte die Gesellschaft für Zwischenlagerung mit. Benachbarte Flächen seien zwar in Gundremmingen wie auch in Biblis im Norden Baden-Württembergs überflutet worden. Die Sicherheit der Zwischenlager sei aber gewährleistet.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.